Elazığ'da eğlence mekanları denetlendi Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı asayiş uygulamasında araçlar ve eğlence mekanları denetlendi.

Göster Hızlı Özet Elazığ'da polis ekipleri, genel güvenlik çalışmaları kapsamında eğlence mekanları ve araçları denetledi.

Gece saatlerinde yapılan denetimlerde yasal uygunluk ve şahıs sorgusu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür asayiş denetimlerinin devam edeceğini duyurdu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. GECE ASAYİŞ DENETİMİ Bu çerçevede ekipler tarafından gece saatlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, Hozat Garajı bölgesindeki eğlence mekanları ve araçlar denetledi. İşletmelerin yasal yükümlülüklere uygunluğu incelenirken, içerideki şahısların ise tek tek sorgusu yapıldı. Aynı zamanda bölgeden geçen araçlar ise durdurularak arandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

