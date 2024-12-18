DHA
İzmir’in Ödemiş ilçesinde geçtiğimiz pazartesi gece saat 03.20 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak’ta, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K., eski karısı C.K.’ye ait park halindeki 35 EE 023 plakalı otomobili ateşe verdi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi takibe aldı.
Adresi belirlenen Y.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kundaklanma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansırken, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış