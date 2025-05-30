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DHA

Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar sürüyor...

Bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma yaptı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ile teşhislerde adı geçen ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik harekete geçildi.

Şüphelilerin künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları ortaya çıkarıldı.

7 ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINA KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da 26 Mayıs'ta şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 100 bin TL, 33 Cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin, yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendiği belirtildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelerin tamamı, dün adliyeye sevk edildi.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Öte yandan MASAK'ın incelemeleri sonucu şüphelilerin, künefeci işletme aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, paravan olarak kullanılan künefecinin piyasadan fatura toplayıp devletten vergi kaçırdığı, bu paraların da terör örgütüne ve örgüt üyelerine aktarıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu işletmenin FETÖ yuvası haline geldiği, örgütle bir bağı olmayan hiç kimsenin işe alınmadığının tespit edildiği kaydedildi. Çalışanların maaşlarından kesinti yapıldığı, 'himmet' adı altında terör örgütünün finanse edildiği belirtildi.

Yine işletmenin, örgütsel toplantıların yapıldığı bir yer olarak kullanıldığının tespit edildiği ifade edildi.