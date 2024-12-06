İzmir'de gasp dehşeti: Para dolu çantayı alamayınca cüzdanı çaldılar

İHA

İzmir'in Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4416 sokakta meydana gelen olayda iş yerini kapatıp evine gitmek için aracına yönelen 22 yaşındaki M.İ.S.’nin yanına tanımadığı iki şüpheli şahıs geldi.

Elindeki para dolu çantayı almak için hamle yapan saldırganlar ile M.İ.S. arasında boğuşma yaşandı.

ÇANTAYI ALAMAYINCA CÜZDANI ALIP KAÇTILAR

Vatandaşın direnmesi üzerine 2 saldırgan çantayı alamayınca M.İ.S.’nin cüzdanını alıp motosiklete bindiler ve kaçtılar.

ŞÜPHELİLER KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Yaşanan olay ise sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletle sokağa gelen 2 kişi ile vatandaş arasında yaşanan boğuşma, gaspçıların çantayı almak için hamle yapması, vatandaşın direnmesi ve 2 şüphelinin geldikleri motosikletle kaçtıkları anlar yer aldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANARAK TUTUKLANDI

Olayın ihbar edilmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla, olayı gerçekleştiren Y.E.S. (23) ve Y.B. (25) isimli şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerden Y.E.S., 4 Aralık günü yapılan çalışmalar sonucu gasbedilen cüzdan ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli Y.B.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.