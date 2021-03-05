İzmir'de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi

İlkbahar güneşinin yüzünü gösterdiği İzmir'de işlek noktalardaki yoğunluk dikkati çekti.

Konak Meydanı, Kemeraltı gibi yerlerin yanı sıra Kordonboyu'nda da hareketlilik yaşandı.

GÜZEL HAVAYI GÖREN SAHİLE AKIN ETTİ

Güzel havanın etkisiyle özellikle öğleden sonra kalabalığın artması nedeniyle zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim ve uyarılarda bulundu.

Kordonboyu'nda balık tutan, çimler üzerinde sohbet eden ya da spor yapan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske ve mesafe kuralına uyduğu görüldü.