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    İzmir'de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi

    İlkbahar güneşinin yüzünü gösterdiği İzmir'de işlek noktalardaki yoğunluk dikkati çekti.
    • AA
    • 05.03.2021 - 20:45
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    İzmir'de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi

    Konak Meydanı, Kemeraltı gibi yerlerin yanı sıra Kordonboyu'nda da hareketlilik yaşandı.

    GÜZEL HAVAYI GÖREN SAHİLE AKIN ETTİ

    Güzel havanın etkisiyle özellikle öğleden sonra kalabalığın artması nedeniyle zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim ve uyarılarda bulundu.

    İzmir de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi #1

    Kordonboyu'nda balık tutan, çimler üzerinde sohbet eden ya da spor yapan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske ve mesafe kuralına uyduğu görüldü.

    İzmir de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi #2

    İzmir de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi #3

    İzmir de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi #4

    İzmir de hava sıcaklığının artmasıyla sahilde yoğunluk gözlendi #5

     

     

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