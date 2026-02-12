Karaman'da kaçak defineciler girdikleri sarnıçta mahsur kaldı Kentte, kaçak kazı yapmak için indikleri 25 metre derinlikteki sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kalan 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Göster Hızlı Özet Karaman'da kaçak define ararken sarnıçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Ekipler, 25 metre derinlikteki sarnıçtan şahısları 4 saat süren çalışma sonrası çıkardı.

Kurtarılan kişiler sağlık kontrolünden geçirildi ve gözaltına alındı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Karaman'ın bir köyünde 3 kişi define ararken beklenmedikleri bir şekilde mahsur kaldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Şubat saat 16.00 sıralarında Madenşehri köyü Karanlıkdere mevkisinde define araması için kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. SARNIÇTA MAHSUR KALDIKLARI BELİRLENDİ Bölgeye ulaşan jandarma timleri, 3 kişinin define aramak için yaklaşık 25 metre derinliğindeki sarnıçta, inerken kullandıkları halatın kopması sonucu mahsur kaldıklarını belirledi. Karaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Saygılı koordinesinde; jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yer aldığı 26 personel ve 11 araçla kurtarma çalışması başlatıldı. 3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından E.E., İ.K. ve N.Ş., mahsur kaldıkları sarnıçtan kurtarıldı. 3 kişi, hazırda bekletilen UMKE aracında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. İç Haber Haberleri İzmir’de heyelan: Lüks site yolu ulaşıma kapandı

