İzmir'de istinat duvarının çöktüğü bölgede çalışmalar sürüyor

İzmir'in Menemen ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde, gece saatlerinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 7 otomobil ve 4 bina hasar gördü.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası riskli bulunan binalardaki vatandaşlar evlerinden çıkarıldı.

YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR

Çalışmaların ikinci gününde Menemen Belediyesi ekipleri, bölgede yoğun bir mesai harcıyor.

Ekipler, üst kısımda bulunan toprak alanın göçen yola ve binalara ek yük bindirmemesi için toprak tahliyesi yapıyor.

SİTE SAKİNLERİ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ

Tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen 151 site sakinin ise belediyelere ait misafirhanelere yerleştirildiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Oktay Doğruöz, arazinin doğal yapısında herhangi bir risk bulunmadığını ve su akışının olağan seyrinde ilerlediğini belirtti.

"TOPRAK YAĞIŞ NEDENİYLE SUYLA DOLDU"

Ek kat kazanmak amacıyla inşaat sahasının kot seviyesinin düşürülmesinin dik bir yamaç oluşumuna neden olduğunu dile getiren Doğruöz, "Bu yamaçta inşa edilen istinat duvarlarının yeterli mukavemete sahip olmaması ve toprağın yağış nedeniyle suya doyması sonucunda söz konusu hadise meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Doğruöz, arazinin doğal yapısında yaşanması imkansız olan bu durumun, açıkça zemin kotunun düşürülmesi sebebiyle gerçekleştiğini vurguladı.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ"

Mahalle sakini Osman Büyükşahin, gece saat 03.30 sularında istinat duvarının büyük bir gürültüyle çöktüğünü belirtti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve belediye yetkililerinin süratle intikal ettiğini aktaran Büyükşahin, ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ve müdahale kapsamında doğalgaz ekipleri tarafından ana hattın kapatılarak gaz akışının kesildiğini ifade etti.

Günün aydınlanmasıyla birlikte AFAD ekiplerinin kurtarma operasyonlarına başladığını dile getiren Büyükşahin, bölgedeki araçların bir kısmının tahliye edildiğini, çıkarılmayı bekleyen diğer araçlar ile bir motosikletin bulunduğunu söyledi.