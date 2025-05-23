İzmir'de Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

DHA

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzaması yönündeki beklenti, turizm sektörünü de canlandırdı..

Tatili değerlendirmek isteyenler tatil beldelerine şimdiden rezervasyonlarını yaptırmaya başladı.

Kurban Bayramı tatili için en çok tercih edilen destinasyonlardan biri de İzmir oldu..

Vatandaşlar uzun soluklu tatil dışında bayram tatillerini değerlendirmek için hem İzmir'in sahil kesimlerini hem de şehir merkezinde olmayı tercih etti..

"REZERVASYONLAR YÜZDE 90'LARI BULUYOR"

Bayramın turizmciler için 'pik' yaptığı dönemler olduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, "Mayıs ayının son haftası ve haziran ayının ilk haftasıyla birlikte Kurban Bayramı da artık sezonun içinde olduğundan dolayı ciddi bir talep var. Ayrıca temmuz- ağustos ayları gibi tatil talebi ve fiyatların en yüksek seviyede olmadığı bir dönemde bunulması nedeniyle rezervasyonlar yüzde 90'ları buluyor. İzmir'de şehir otellerindeki doluluk olanları çoğunlukla yüksek oluyor. Ancak İzmir'in geneli olarak konuştuğumuzda ve sahil kesimini de ele aldığımızda şu anki gidişata göre otellerde yüzde 90'ın altında doluluk olacağını düşünmüyorum" dedi.

"FARKLI BİR MALİYET YARATMAYACAKTIR"

İzmir dışından gelen misafirlerin ya da turistlerin sadece bir sahil kasabasına gelmeyi düşünmemeleri gerektiğine dikkati çeken Meriç, "İzmir'in de kendi içinde özellikle bu tatil dönemlerinde çekici noktaları var. İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihin keşfine çıkıp ardından da sahil bölgesine kolay bir ulaşım ile geçmek gibi farklı alternatifler sunan bir şehir. Bu da farklı bir maliyet yaratmayacaktır" diye konuştu.

KAÇAK ACENTELİK FAALİYETİ GÖSTEREN SİTELERE DİKKAT

Meriç, bayram tatilleri öncesinde rezervasyon yaparken kaçak acentelik faaliyeti gösteren sitelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtip, uyardı:

Özellikle internet üzerinden çok uygun fiyatlı paketler hazırlayıp sadece bu dönemde parayı toplayıp da can yakan sitelerden uzak durulmalı. Bunun için de acentenin TÜRSAB numarasını sitesinden mutlaka onaylanmalı ya da bizimle direkt iletişime geçilebilirler.

"ŞU AN OTELLERİMİZİN DOLULUK ORANI YÜZDE 40-50 CİVARINDA"

Havaların ısınması ve tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte rezervasyonlarda belirgin bir artış yaşadıklarını belirten Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ise "Özellikle Kurban Bayramı'nı Alaçatı gibi doğa, deniz ve kültürle iç içe destinasyonlarda geçirmek isteyen misafirlerimiz erken rezervasyon yaptırmaya başladı.



Şu an geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yoğun bir talep söz konusu. Şu an için otellerimizin doluluk oranı yüzde 40-50 civarında seyrediyor. Kurban Bayramı haftasında bu oranın yüzde 90'lara, hatta son günlerdeki taleple birlikte tam doluluğa ulaşmasını öngörüyoruz. Son dakika rezervasyonlarıyla birlikte bayram döneminde boş oda kalmayacağını tahmin ediyoruz.

'SANAT ETKİNLİKLERİ İLE FARK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ'

Fiyatlarda genel ekonomik koşullar ve artan maliyetleri göz önünde bulundurarak geçen seneye göre ortalama yüzde 25-30 civarında bir artış söz konusu olduğunu belirten Ünsal, "Üye işletmelerimiz, butik anlayışıyla kaliteyi koruyarak her kesime hitap etmeye çalışıyor. Erken rezervasyon yapanlar ve uzun süreli konaklamalarda çeşitli indirim seçenekleri sunarak daha ulaşılabilir fiyatlar sağlamaya gayret ediyoruz. Misafirlerimize yalnızca bir konaklama değil, Alaçatı'nın ruhunu yaşatan bir deneyim sunmak istiyoruz. Düzenlediğimiz sanat etkinlikleri, yerel lezzet atölyeleri, festivaller ve çevre dostu uygulamalarımızla fark yaratmayı hedefliyoruz. Tüm misafirlerimizi yazın bu güzel atmosferini birlikte yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.