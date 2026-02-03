İzmir'de motosikletle trafik işaret levhasına çarpan sürücü öldü

- İzmir'de motosikletiyle trafik işaret levhalarına ve duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti.
- Seçkin Keçeci'nin 35 yaşında olduğu ve kazayı görenlerin acil ekipleri çağırdığı belirtildi.
- Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
İzmir'in Foça ilçesi Hacı Limanı Kümeevler mevkii yakınlarında motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini yitiren Seçkin Keçeci, önce yol kenarındaki trafik işaret levhalarına, sonra Foça Feniz Üs Komutanlığı'nı çevreleyen beton duvara çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne götürülen 35 yaşındaki Keçeci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.