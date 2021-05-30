Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde düzenlediği Türkiye Pist Şampiyonası 1'inci Ayak Yarışları'nda kadın sporcular kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, İzmir Ülke Yarış Pisti’nde Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak Yarışları düzenledi.

Yarışmada ilk kez sadece kadın sporcuların katıldığı R25 Kadınlar Kupası organize edildi.

Kadın sporcuların yarışı nefes keserken, yarışmada milli sporcu İlayda Yağmur Yılmaz birinci geldi.

SOFUOĞLU: İLK KEZ GÜZEL BİR OLAYA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Yarışmayı takip eden Türkiye Motosiklet Federasyonu ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, "Bugün ilk kez güzel bir olaya şahitlik ediyoruz. Çünkü ilk defa motosiklet dalında Kadınlar Kupası'nı yapıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteği ile 1 haftada her şeyi tamamladık. Bugün 14 kadın yarışmacıyla startı alıyoruz. Hepsi çok memnun, hepsi çok mutlu. Bu attığımız adım ileriki yıllarda daha genç sporcuların Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek duruma gelmesini sağlayacak." diye konuştu.

İzmir’de motosikletli kadınların nefes kesen yarışı ViDEO

“GENÇ YAŞTAKİ SPORCULARIN YETİŞMESİNE VESİLE OLACAKTIR”

Sofuoğlu, milli yarışçı İlayda Yağmur Yılmaz’ın organizasyonun yapılmasında büyük emeği olduğunu ifade ederek, "Biz İlayda'yı biraz daha hızlandırıp Avrupa'da iddialı bir sporcu haline getireceğiz. Bu tarz şampiyonalar daha genç yaştaki sporcuların yetişmesine vesile olacaktır. Bugün güzel ve çekişmeli yarışlar izleyeceğiz. Ben de Sakarya'dan bu rekabeti izlemeye geldim. Buraya gelen tüm kadınların da memnuniyetine, hevesine, mücadelelerine şahit olacağım." ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ TÜRKİYE'DEN DAHA FAZLA SPORCU ÇIKARMAK”

Yarışı birincilikle tamamlayan İlayda Yağmur Yılmaz ise "Avrupa Şampiyonası'nda yarışıyorum. Bu organizasyonu yapma amacımız Türkiye'den daha fazla sporcu çıkarmak. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kenan Sofuoğlu'nun destekleriyle güzel bir organizasyon yaptık. Genç sporcuların bu sporu ve pisti tanımasını sağlamak istiyoruz. Destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Bazı sporcularımız ilk deneyimlerine rağmen çok başarılı oldular.” açıklamasını yaptı.