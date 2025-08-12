İzmir'de otluk alandaki yangın evlere sıçradı: 11 ev zarar gördü

İzmir'in Dikili ilçesinde bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bir sitede, otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Saat 02.45'de yapılan ihbarın ardından olay yerine ulaşan 18 araçla 54 itfaiye personeli ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte alevlere müdahalede bulundu.

11 EV ZARAR GÖRDÜ

Sitede yaşayan vatandaşlar, güvenlik gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Site içerisindeki 7 ev tamamen, 4 ev ise kısmen yangından zarar gördü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede alevler, kısmen kontrol altına alındı.

Ekipler rüzgar nedeniyle devam eden yayılma riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.