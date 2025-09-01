Abone ol: Google News

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 1 Eylül 2025 su kesintisi sorgulama

İzmir'de yaşanan su kesintileri, vatandaşlara zor günler yaşatıyor. Suyu kesik olanlar İZSU aracılığı ile sorgulama yapıyor. İşte, 1 Eylül 2025 bugünkü kesinti planları...

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 09:05
İzmir, susuzlukla mücadele ediyor...

Yaz aylarında artan su tüketimi ve baraj seviyelerindeki dalgalanmalar da zaman zaman planlı kesintileri zorunlu kıldı.

Bu kapsamda İzmirli vatandaşlar her gün "İZSU kesinti sorgulama" ekranını ziyaret ediyor.

"Sular ne zaman gelecek" sorusunu merak edenler için, bugünkü kesintileri derledik.

İşte, İZSU 1 Eylül 2025 su kesintileri...

İZSU KESİNTİ SORGULAMA

ÇİĞLİ

Etkilenen Mahalleler: Güzelyalı, Şirintepe, Yakakent

Süre: 01.09.2025 saat 00:02 – 12:00 (yaklaşık 12 saat)

Nedeni: Sistemin hava yapması ve pompaların devreye alınamaması

Not: Çamlıkent konutları da kesintiden etkileniyor.

BORNOVA

Etkilenen Mahalleler: Atatürk, Evka 4, İnönü, Kızılay

Süre: 01.09.2025 saat 01:39 – 09:00 (yaklaşık 7 saat)

Nedeni: Depo seviyesinin düşüklüğü ve yoğun kullanıma bağlı basınç düşüklüğü

URLA

Etkilenen Mahalleler: Camiatik, Sıra, Yelaltı

Süre: 01.09.2025 saat 08:42 – 14:42 (yaklaşık 6 saat)

Nedeni: Ana boru arızası

ÖDEMİŞ

Etkilenen Mahalleler: Bülbüller, Gölcük, Kerpiçlik, Kızılca, Suçıktı, Süleymanlar, Veliler

Süre: 01.09.2025 saat 09:00 – 17:00 (yaklaşık 8 saat)

Nedeni: GDZ EDAŞ bakım-onarım çalışması nedeniyle elektrik arızası

