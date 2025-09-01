İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 1 Eylül 2025 su kesintisi sorgulama

İzmir, susuzlukla mücadele ediyor...
Yaz aylarında artan su tüketimi ve baraj seviyelerindeki dalgalanmalar da zaman zaman planlı kesintileri zorunlu kıldı.
Bu kapsamda İzmirli vatandaşlar her gün "İZSU kesinti sorgulama" ekranını ziyaret ediyor.
"Sular ne zaman gelecek" sorusunu merak edenler için, bugünkü kesintileri derledik.
İşte, İZSU 1 Eylül 2025 su kesintileri...
İZSU KESİNTİ SORGULAMA
ÇİĞLİ
Etkilenen Mahalleler: Güzelyalı, Şirintepe, Yakakent
Süre: 01.09.2025 saat 00:02 – 12:00 (yaklaşık 12 saat)
Nedeni: Sistemin hava yapması ve pompaların devreye alınamaması
Not: Çamlıkent konutları da kesintiden etkileniyor.
BORNOVA
Etkilenen Mahalleler: Atatürk, Evka 4, İnönü, Kızılay
Süre: 01.09.2025 saat 01:39 – 09:00 (yaklaşık 7 saat)
Nedeni: Depo seviyesinin düşüklüğü ve yoğun kullanıma bağlı basınç düşüklüğü
URLA
Etkilenen Mahalleler: Camiatik, Sıra, Yelaltı
Süre: 01.09.2025 saat 08:42 – 14:42 (yaklaşık 6 saat)
Nedeni: Ana boru arızası
ÖDEMİŞ
Etkilenen Mahalleler: Bülbüller, Gölcük, Kerpiçlik, Kızılca, Suçıktı, Süleymanlar, Veliler
Süre: 01.09.2025 saat 09:00 – 17:00 (yaklaşık 8 saat)
Nedeni: GDZ EDAŞ bakım-onarım çalışması nedeniyle elektrik arızası