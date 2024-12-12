İzmir'de tekstil fabrikasında yangın çıktı

İHA
İzmir'in Bornova ilçesi Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Fabrikada çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
150 TON TEKSTİL MALZEMESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yangında can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenirken, fabrikada yaklaşık 150 ton tekstil malzemesi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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