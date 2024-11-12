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Haber Merkezi

İzmir’in Selçuk ilçesinde dün akşam yürekleri yakan bir yangın faciası yaşandı.

5 KARDEŞ YANGINDA CAN VERDİ

Cumhuriyet Mahallesi’nde çıkan yangında, evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetti.

ANNE, YANGIN SIRASINDA HURDACIDAYMIŞ

Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenildi.

Ayrıca annenin kapıyı çocuklarının üzerine kilitlediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ANNE SERBEST BIRAKILDI

Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirilen ve fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Akcan'ın (27) tedavisi tamamlandı.

Hastaneden adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.