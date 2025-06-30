İzmir'deki orman yangınlarında ekiplerin zorlu mücadelesi

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi yakınlarında 25 Haziran’da çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahale için seferber oldu.

Arazözler, su ikmal araçları, iş makineleri ve personelin yanı sıra uçaklar ve helikopterler de yangınla mücadeleye katıldı. Yangın, ilerleyen saatlerde Foça yönüne doğru ilerleyerek kırsal Ilıpınar Mahallesi’ne ulaştı. Güvenlik önlemleri kapsamında bazı evler tahliye edildi, ahırlardaki hayvanlar güvenli bölgelere taşındı.

ALEVLERİN ORTASINDA: KAYADELİ MEVKİİNDE KRİTİK DAKİKALAR

Yangının en tehlikeli anlarından biri Kayadeli mevkiinde yaşandı. Rüzgarın ani yön değiştirmesiyle birlikte İzmir, Salihli ve Gördes Orman İşletme Müdürlüklerine ait araçlar alevlerin ortasında kaldı. Aliağa Orman İşletme Şefi Mustafa Aydınlı, ekip ve araçları hızla güvenli bir alana yönlendirdi. Motorlu testerelerle riskli ağaçlar kesilerek araçların geçişi sağlandı. Ancak Gördes Orman İşletmesi’ne ait S-29 numaralı su tankeri yangında tamamen yandı.

HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

En kritik anlarda, orman personeli Enes Akça, hizmet aracıyla su tankerinde görevli personeli güvenli bölgeye ulaştırdı. Şoför Talip’in kullandığı A-24 arazöz ise Şef Mustafa Aydınlı’nın bulunduğu noktaya intikal etti. Bu çabalar sayesinde hem personel hem de kamuya ait araçlar büyük ölçüde kurtarıldı. Yangının şiddetinin azalmasıyla birlikte dört araç, bölgeden güvenli şekilde çıkarıldı.

21,5 SAATLİK MÜCADELE

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için 21,5 saat boyunca yoğun çaba harcadı. Gece boyunca süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları ertesi gün de devam etti. Yangında 489 hektar ormanlık alan zarar gördü. Aynı gün Bozköy Mahallesi’nde çıkan başka bir yangının ise 405 hektarlık alanda hasara yol açtığı bildirildi.

CANLARINI ORTAYA KOYUYORLAR

Orman teşkilatının gösterdiği özverili mücadele, sadece doğayı değil, insan yaşamını da koruma açısından büyük önem taşıdı. Yangının en kritik anlarında görev yapan ekiplerin soğukkanlı ve koordineli müdahalesi, olası bir felaketin önüne geçti. Ekiplerin kararlılığı, eğitimli personel ve yerinde alınan güvenlik önlemleri sayesinde can kaybı yaşanmadı. Bu yangın, İzmir orman ekiplerinin profesyonelliğini ve kriz anındaki refleksini bir kez daha ortaya koydu.