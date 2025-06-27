İzmir'deki yangın ormana sıçradı: 1 kişi gözaltında İzmir'in Aliağa ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına hem havadan hem karadan müdahale sürerken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.