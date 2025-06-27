İzmir'deki yangın ormana sıçradı: 1 kişi gözaltında

İzmir Aliağa'da dün güçlükle söndürülen yangının ardından bir başka yangın daha başladı. Yangın, saat 19.00 sıralarında Bozköy Mahallesi civarındaki sanayi bölgesinde çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangın ormana sıçradı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
YANGINA SEBEP OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ormana sıçrayan yangına sebep olan M.E. isimli şüpheli, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edildi.
Şüphelinin çöpleri temizlemek amacıyla ateşi yaktığı belirtildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.