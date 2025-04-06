İzmit Körfezi'nde deniz çöplerine savaş açıldı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni çevresel felakete sürükleyen deniz çöplerine karşı kapsamlı ve kararlı bir temizlik seferberliği yürütüyor. Özellikle cam şişeler, metal kutular, plastik atıklar ve gözle görülmesi zor olan mikroplastikler, yalnızca deniz yaşamını değil, insan sağlığını da tehdit ediyor. Her geçen gün etkisi daha net anlaşılan bu mikroplastik kirliliğine karşı Büyükşehir Belediyesi, çok yönlü ve sürdürülebilir çözümler geliştiriyor.

KİRLİLİĞE GEÇİT YOK

Bu kapsamda hayata geçirilen "Deniz Çöplerinin Temizlenmesi Projesi", kirliliği kaynağında durdurmayı hedefliyor. Derelere kurulan sabit bariyer sistemleri sayesinde çöplerin denize ulaşmadan toplanması sağlanırken, kıyı ve plaj alanlarında da yoğun temizlik çalışmaları yürütülüyor. Sadece yüzeydeki değil, derinlerdeki tehditlere karşı da önlem alınıyor.

SIFIR ATIK YAKLAŞIMIYLA GERİ KAZANDIRMA

Toplanan cam, plastik ve metal atıklar, sıfır atık vizyonu doğrultusunda geri dönüşüme kazandırılıyor. Deniz yüzeyi temizleme tekneleriyle Körfez’in yüzeyi düzenli olarak taranırken, Amfibi Sulak Alan Temizleme Araçları ile kıyı bölgelerdeki atıklar da etkili şekilde bertaraf ediliyor. Derelerde biriken çöplerin denize ulaşması, sabit bariyer sistemleriyle büyük ölçüde önleniyor.

YOSUNLARA KARŞI SÜREKLİ TEMİZLİK

2008 yılından bu yana İzmit Körfezi’nde deniz süpürgeleri ile yürütülen temizlik çalışmaları, özellikle yağışlarla birlikte derelerden gelen atıkların ve deniz tabanından kopan yosunların kontrol altına alınmasında kilit rol oynuyor. 2016'dan bu yana yalnızca dere bariyerleri sayesinde 1830 metre uzunluğunda atık, denizle buluşmadan bertaraf edildi.

ELEKTRİKLİ VİNÇLERLE TEMİZLENİYOR

Kumla ve Kiraz dereleri gibi, yoğun atık taşıyan bölgelerde kurulan sabit bariyer sistemlerinin verimliliği, elektrik motorlu vinçlerle artırılıyor. Bu sistemler, bariyerlerde biriken çöplerin toplanmasını kolaylaştırarak temizlik sürecine hız ve etkinlik katıyor.

EKOSİSTEME NEFES ALDIRAN UYGULAMALAR

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Körfez genelinde yürüttüğü kapsamlı temizlik ve denetim çalışmalarıyla yüzer atıkları, yosunları ve alg patlamalarını kontrol altında tutuyor. Böylece, İzmit Körfezi’nin doğal denge ve biyolojik çeşitliliği korunurken, sahil şeridi de daha yaşanabilir bir çevreye kavuşuyor.