2017 yılında Kocaeli'de açıldığı teknede boğulma tehlikesi atlatarak hayata tutunmaya çalışan 8 yaşındaki Veysel, 3 yıllık yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2017 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sekapark açıklarında bir tekne balık tutmak için denize açıldı.

33 yaşındaki Şerafettin Büyükyaşar, 5 yaşındaki oğlu Veysel Büyükyaşar ve arkadaşları 27 yaşındaki Emre Kırlangıç, 35 yaşındaki Hakan Uzel ile 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiralayarak denize açıldı.

TEKNE BATTI

Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne su alarak batınca teknedekiler denize düştü.

BABA ÖLDÜ, OĞLU HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

4 kişinin sağ kurtarıldığı olayda Emre Kırlangıç ve Şerafettin Büyükyaşar yaşamlarını yitirdi. Şerafettin Büyükyaşar’ın oğlu Veysel ise hayata döndürüldü.

İzmit'te tekne faciasından 3 yıl sonra hayatını kaybetti ViDEO

4 AY TEDAVİ GÖRDÜ

Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen 8 yaşındaki Veysel, 3 yıldır bitkisel hayatta yaşama tutunmaya çalışıyordu.

3 YIL MÜCADELE ETTİ

Şerafettin Büyükyaşar ile Müjde Büyükyaşar çiftinin 2 çocuğundan biri olan minik Veysel Büyükyaşar yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini son olarak Gebze’de tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

GERİYE ANNESİNİN FERYADI KALDI

Veysel’in vefatı ailesini, akrabalarını üzüntüye boğdu. Küçük Veysel’den geriye ise 3 yıl önce, annesi Müjde Yalşar’ın yanı başında oğlu için yardım istediği fotoğraf ve görüntüleri kaldı. Küçük Veysel’in tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

























