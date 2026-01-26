Diyarbakır yoğun sisle kaplandı: Hava ulaşımı aksadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır kent genelinde etkisini gösteren sis, özellikle sabah saatlerinde yaşamı zorlaştırdı. Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Araç sürücüleri, dörtlü ikaz lambalarını yakarak hızlarını düşürdü.

KIŞ ŞARTLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Diyarbakır’da kış koşulları son günlerde etkisini artırdı. Geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı nedeniyle özel bakım evleri ve kreşlerde eğitime bir gün ara verilmiş, dondurucu soğuklar nedeniyle birçok cadde ve sokak buzla kaplanmıştı. Hafta başında ise sis, kentin yeni hava koşulu olarak öne çıktı.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL VE RÖTARLI

Yoğun sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’nda bazı uçak seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde ise gecikmeler yaşandığı öğrenildi. Yetkililer, hava koşullarına bağlı gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.