Hatay’da tipi elektrik altyapısını vurdu: Onlarca direk yıkıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Hatay’da kar yağışı etkisini gösterdi. Karla birlikte özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili olurken, çevre kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Olumsuz hava koşulları, enerji iletim altyapısında da hasara neden oldu.

3 İLÇEDE DİREKLER YIKILDI

Tipinin şiddetini artırdığı Reyhanlı, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde 100’den fazla elektrik direğinin yıkıldığı tespit edildi. Elektrik kesintilerinin önüne geçmek için Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) ekipleri, sahada yoğun bir çalışma yürüttü.

BUZ TUTAN İLETİM HATLARI TEMİZLENDİ

Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle elektrik iletim hatları buzla kaplandı. Hatlarda oluşan buzlanma, Toroslar EDAŞ ekipleri tarafından temizlenerek enerji akışının güvenli şekilde sürdürülmesi sağlandı.

JENERATÖRLERLE GEÇİCİ ENERJİ SAĞLANDI

Elektrik hatlarının zarar gördüğü bölgelerde, kesintisiz enerji temini için 30 jeneratör ekipler tarafından yerleşim alanlarına ulaştırılarak devreye alındı. Ekiplerin, güvenli ve sürekli enerji sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.