Hatay’da tipi elektrik altyapısını vurdu: Onlarca direk yıkıldı

- Hatay’da etkili olan tipi, 100’den fazla elektrik direğinin yıkılmasıyla elektrik altyapısında ciddi hasara yol açtı.
- Olumsuz hava koşulları sonrası Toroslar EDAŞ ekipleri, buzla kaplanan iletim hatlarını temizleyerek enerji akışını sağladı.
- Kesintisiz enerji için 30 jeneratör devreye alınırken, ekip çalışmalarına devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Hatay’da kar yağışı etkisini gösterdi. Karla birlikte özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili olurken, çevre kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Olumsuz hava koşulları, enerji iletim altyapısında da hasara neden oldu.
3 İLÇEDE DİREKLER YIKILDI
Tipinin şiddetini artırdığı Reyhanlı, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde 100’den fazla elektrik direğinin yıkıldığı tespit edildi. Elektrik kesintilerinin önüne geçmek için Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) ekipleri, sahada yoğun bir çalışma yürüttü.
BUZ TUTAN İLETİM HATLARI TEMİZLENDİ
Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle elektrik iletim hatları buzla kaplandı. Hatlarda oluşan buzlanma, Toroslar EDAŞ ekipleri tarafından temizlenerek enerji akışının güvenli şekilde sürdürülmesi sağlandı.
JENERATÖRLERLE GEÇİCİ ENERJİ SAĞLANDI
Elektrik hatlarının zarar gördüğü bölgelerde, kesintisiz enerji temini için 30 jeneratör ekipler tarafından yerleşim alanlarına ulaştırılarak devreye alındı. Ekiplerin, güvenli ve sürekli enerji sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.