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AA & Ensonhaber

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı kadavra arama köpekleri; su, kar, ormanlık alan, çamur ve erişilmesi en güç bölgelerde bile kaybolan cesetleri tespit etme yetenekleriyle ekiplerin en güvenilir destekçileri arasında yer alıyor.

Özellikle deprem ve sel gibi afetlerde, tespiti oldukça zor olan cenazelerin bulunmasında kritik bir rol üstlenen bu köpekler, zorlu saha koşullarında timlerin en büyük yardımcısı oluyor.

Eğitimlerine Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) başlayan bu özel yetenekli köpekler, yaşamları boyunca düzenli olarak eğitilmeye devam ediyor. Eğitimlerin amacı, köpeklerin koku algı düzeylerini en üst seviyeye çıkarmak ve görev esnasında üstün performans sergilemelerini sağlamak. Bu kapsamda eğitim sürelerine herhangi bir sınırlama getirilmeden, sürekli geliştirme prensibi benimseniyor.

Kadavra arama eğitimleri, gerçeklik hissini artırmak için cansız mankenlere kadavra parçalarının yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor. Bu titizlikle hazırlanan programlar, köpeklerin doğal yeteneklerini keskinleştirerek onları afet bölgelerinin vazgeçilmez kahramanları haline getiriyor.

EĞİTİMLERİ GERÇEĞİ ARATMIYOR

Kadavra arama köpeklerinin zorlu eğitimleri, sahadaki başarılarını gözler önüne seren bir tatbikatla görüntülendi.

Mavi Göl’de düzenlenen eğitimde, köpekler jandarmaya ait botlarla göle açıldı. Eğitimin bir parçası olarak, cansız bir manken kadavra parçalarıyla donatılarak gölün dibine batırıldı. Malinois cinsi “Sarih” adlı arama köpeği, kokuyu kısa sürede tespit ederek jandarma ekiplerine yerini işaret etti. Hızla harekete geçen ekipler, kadavrayı güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

Ormanlık bir alanda gerçekleştirilen başka bir senaryoda, geniş bir alana gömülen kadavrayı bulma görevi “Başat” adlı köpeğe verildi. Hassas burnuyla alanı dikkatle tarayan Başat, kadavranın yerini kazmaya başlayarak tepki verdi. Köpeğin eğitmeni hemen olay yerine gelerek görevini başarıyla tamamlayan Başat’ı ödüllendirdi.

Sazlık ve çamurlu göl kıyısında düzenlenen senaryo ise cesetlerin en zor bulunduğu alanlarda bile köpeklerin etkinliğini ortaya koydu. “Merkür” isimli arama köpeği, çamurlu suyun içinde saklanan kadavranın yerini hızla tespit etti ve ekiplere bildirdi.

Bir diğer zorlu görevde ise kadavra manken, ormanlık bir alanda bir ağacın üzerine bırakıldı. “Sarım” adlı köpek, yoğun bir aramanın ardından ağacı buldu ve kadavranın yerini oturup havlayarak işaret etti. Bu davranışıyla eğitmenine başarıyla haber veren Sarım, bir kez daha eğitimlerdeki yeteneğini kanıtladı.

Her biri farklı görevlerde üstün başarı gösteren arama köpekleri, afet bölgelerindeki hayati rolleriyle ekiplerin vazgeçilmez bir parçası olmayı sürdürüyor.

ULAŞILMASI EN ZOR CESETLERİ TESPİT EDİYORLAR

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'nda görev yapan Arama Kurtarma Köpekleri Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Aydın, kadavra arama köpeklerinin seçimi ve eğitimi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Aydın, bu özel görev için seçilen köpeklerin özgüven sahibi, yükseklik ve sudan korkmayan, çevresel ses ve gürültüye duyarsız, aynı zamanda güçlü bir avcılık güdüsüne sahip olması gerektiğini belirtti.

Eğitim süreçleri hakkında konuşan Aydın, köpeklerin ve eğiticilerinin Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) başladıkları eğitimlerinin, köpeklerin yaşamları boyunca devam ettiğini vurguladı. Eğitmenlerin, köpeklerin sevk ve idaresi, sağlık sorunları ve psikolojisi gibi konularda kapsamlı eğitimler aldığını dile getiren Aydın, şunları söyledi:

Kadavra köpeklerine, doğal ve yapay afetlerin ardından enkaz altında, su altında ya da açık alanlarda bulunan ceset veya insana ait doku parçalarını tespit etmek için yıllık bir eğitim planına göre eğitim verilmektedir. Bu eğitimlerde herhangi bir zaman sınırı yoktur.

Aydın, köpek eğitmeni olmak isteyen personelin, JAKEM'de titiz bir seçme sürecinden geçirildiğini ve başarılı olanların eğitime kabul edildiğini ifade etti.

Kadavra arama köpeklerinin özel olarak eğitildiğini belirten Aydın, bu köpeklerin özellikle arama kurtarma çalışmalarında kritik bir rol üstlendiğini şöyle anlattı:

Kadavra arama köpeklerimiz, durgun sularda yapılan detaylı aramalarda dahi bulunamayan cesetlerin tespitine büyük katkı sağlıyor. Bu sayede, cesetlerin bulunma süresi kısaltılarak çalışmalara hız kazandırılıyor. Su kenarında yapılan aramalarda köpeklerin patilerini korumak için kauçuk tabanlı patikler kullanıyoruz. Eğer aramalar botla yapılacaksa, köpeklerimizin güvenliği için can yelekleri giydiriyoruz.

Aydın, bu köpeklerin deprem, sel, çığ, heyelan ve bina çökmeleri gibi felaketlerde enkaz altında kalan cesetlerin tespitinde, adli olaylarda ve su altı aramalarında etkin bir şekilde kullanıldığını, aynı zamanda geniş arazilerdeki kayıp cesetlerin yerlerini belirlemede de hayati bir görev üstlendiklerini ifade etti.