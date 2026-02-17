Kaç saat oruç tutacağız 2026? İstanbul, Ankara, İzmir...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan'a kavuşmaya gün sayan milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirmeye hazırlanıyor.

Sahur ve iftar vakitleri ise en çok merak edilen konuların başında geliyor.

“Bu sene kaç saat oruç tutacağız?” sorusu özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel sahur ve iftar saatleri ile oruç sürelerine dair detaylar haberimizde...

İLLERE GÖRE ORUÇ SÜRELERİ 2026

Ramazan ayında bu sene, dünya genelindeki Müslümanlar günde yaklaşık 12 ila 15 saat oruç tutacak. Kuzey yarım kürede günler uzadıkça oruç süreleri artarken güney yarım kürede ise kademeli olarak kısalacak.

İstanbul'da ilk imsak vakti 06:22, Ankara'da ilk imsak vakti 06:06, İzmir'de ilk sahur vakti 06:28'de olacak.

İstanbul'da ilk iftar saat 18:49, Ankara'da ilk iftar 18:35, İzmir'de ilk iftar 18:57'de açılacak.

Verilen imsak ve iftar saatlerine göre şehirlerdeki oruç süreleri şöyle hesaplanıyor:

İstanbul - 12 saat 27 dakika

Ankara - 12 saat 29 dakika

İzmir - 12 saat 29 dakika

Buna göre üç büyük şehirde oruç süresi yaklaşık 12 buçuk saat civarında olacak.