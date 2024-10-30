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Kaçak yollarla yurda getirilen timsah ve varanlara el konuldu

Kaçak yollarla yurda getirilen timsah ve varanlara el konuldu Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve havalimanında yakalanan Nil timsahları ile Nil varanlarına, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından el konuldu.