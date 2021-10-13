Kağıthane'de açık bırakılan pencereden eve giren hırsız, içeride uyuyan 6 kişinin 9 cep telefonunu ve cüzdanlarını çaldı. Hırsızlık anlarını o esnada evde yaşayanların karşı komşusu görüntüledi.

Geçtiğimiz 10 Ağustos'ta İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 6 akraba ve arkadaş evlerinde uyuduğu esnada bir şahıs, doğalgaz kutusundan balkona ardından da birinci katta olan eve tırmandı.

AÇIK PENCEREN İÇERİ GİRDİ

Açık olan pencereden içeriye giren hırsız, o esnada evde uyuyan 6 kişinin 9 cep telefonu ve cüzdanını alarak girdiği pencereden geri çıktı. Sabah saatlerinde uyandıklarında cep telefonlarının olmadığını gören ev sakinleri emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kağıthane'de bir kişi, komşusundaki hırsızlığı görüntüledi VİDEO

POLİS, KAMERALARDAN YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera ve cep telefonu görüntülerini incelemeye aldı. Polis şüphelinin 33 yaşındaki Veysi A. olduğunu tespit edildi.

Şüpheli geçtiğimiz pazar günü Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

KOMŞUSUNA GİREN HIRSIZI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan hırsızı eve girdiği anlar karşı binadaki komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde balkona çıkan hırsız pencereyi kontrol ediyor ardından bir süre balkonda bekliyor. İçeri girdikten sonra ise aynı pencereden çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor.