Kahramanmaraş’ta günlerdir aranan gencin cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ta 5 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Ahmet Turan Ejderha’nın sulama kanalı etrafında cansız bedeni görüldü.

Kahramanmaraş’ta 5 gün önce kaybolan ve aramasına devam edilen 19 yaşındaki gençten üzücü haber geldi.



Ailesi tarafından 5 gün önce kayıp ilanı ile emniyete bildirilen Ahmet Turan Ejderha’nın (19) cansız bedeni İstasyon Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Sağlık ekiplerince incelemesi yapılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ejderha'nın, cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



