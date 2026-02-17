Kahramanmaraş’ta yağışlar tarım arazilerini vurdu: 20 bin dönüm su altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son günlerde etkisini artıran kar ve yağmur yağışı, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde tarım alanlarını olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Beyoğlu, Minehöyük, Ceceli, Akçalı ve Şekeroba mahalleleri sınırlarında bulunan ekili arazilerin büyük bölümünün su altında kaldığı bildirildi.

Minehöyük Mahalle Muhtarı Hıdır Çiftçi, Sağlık Ovası’nda yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisinin sular altında olduğunu belirterek, üreticilerin ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti.

ÜRETİCİLER DESTEK BEKLİYOR

Yağışların bir haftadır aralıksız sürdüğünü kaydeden Çiftçi, çiftçilerin zor durumda olduğunu ve ilgili kurumlardan destek talep ettiklerini söyledi.

Bölgede üretim yapan çiftçilerden Hasan Kocamaz ise buğday ve arpa ekili yaklaşık 150 dönümlük arazisinin sular altında kaldığını dile getirdi.

Tahliye kanallarının genişletilmesi halinde mahsulün bir kısmının kurtarılabileceğini düşündüğünü belirten Kocamaz, acil önlem alınmasını istedi.