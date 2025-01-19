Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen kadın hayatının şokunu yaşadı..

Pazarcık ilçe merkezinde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşıdan gelen ve henüz ismini öğrenilemeyen bir adamın saldırısına uğradı.

KADININ BURNU VE KAVAL KEMİĞİ KIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Kadının burnu ve kaval kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.