Regaip Kandili’nin idrak edildiği günde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, iftar vaktinin ne zaman olduğunu merak ediyor. İşte 5 Aralık 2025 Perşembe günü için il il iftar vakitleri…

Yayınlama Tarihi: 25.12.2025 12:52
KANDİL İFTAR VAKTİ: 25 Aralık Perşembe il il kandil orucu iftar saatleri…
  • Regaip Kandili'nde oruç tutanlar iftar saatlerine odaklandı.
  • Diyanet İşleri, 25 Aralık 2025 Perşembe günü için il il iftar vakitlerini açıkladı.
  • Örneğin, İstanbul'da iftar saati 17:48, Ankara'da 17:36 ve İzmir'de 18:03'tür.

Regaip Kandili’nin idrak edileceği 25 Aralık tarihinde oruç tutan vatandaşlar, iftar saatlerine odaklandı.

Kandil gününü ibadetle geçirmek isteyenler, akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il il iftar vakitleri, akşam ezanının okunacağı saatlere göre netleşti.

Peki, 25 Aralık Perşembe Regaip Kandili orucu iftar saat kaçta?

25 ARALIK 2025 İFTAR VAKİTLERİ

25 Aralık 2025 Perşembe İstanbul iftar vakti: 17:48

25 Aralık 2025 Perşembe Ankara iftar vakti 17:36

25 Aralık 2025 Perşembe İzmir iftar vakti 18:03

