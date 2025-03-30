AA & Ensonhaber

Edirne Kapıkule sınır kapısındaki camide bayram namazını eda eden tır şoförleri, meslektaşlarıyla bayramlaşarak bu özel günü birlikte karşıladı. Ancak sevdiklerinden uzakta olmanın hüznünü içlerinde taşıyan sürücüler, namaz sonrası ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutladı, seslerini duyarak özlemlerini bir nebze olsun dindirmeye çalıştı.

"AİLEMİZE DAHA İYİ BİR HAYAT SUNMAK İÇİN YOLLARDAYIZ"

Avrupa'ya yük taşıyan Ramazan Kaplan, bayramı ailesinden uzakta geçirmenin zorluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:

Tır parkında sıra beklerken arkadaşlarımızla bayramlaştık ama ailemizden uzak olmanın burukluğu içimizde. Ekmek parası için yollardayız, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyoruz ama bunun bedeli de sevdiklerimizden ayrı düşmek oluyor. Bir bayramı daha böyle geçiriyoruz. Onlara daha iyi bir hayat sunabilmek için çabalamaya devam edeceğiz.

"İKİ AYDIR AİLEMİ GÖREMİYORUM"

İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan Gökhan Atay ise iki aydır ailesini göremediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bayramları uzun zamandır sevdiklerimle kutlayamıyorum. Aile özlemi içimizi yakıyor, onlar da bizden haber bekliyor. Ama hayatımızı sürdürebilmek için çalışmak zorundayız.

Sait Adıyaman da meslekleri gereği bayramların hep hüzünlü geçtiğini vurgulayarak, tır şoförleri için yolların bir yandan ekmek kapısı, diğer yandan hasretin en büyük sebebi olduğunu dile getirdi.

Kapıkule’de bayram, yolların yalnızlığına alışmış tır şoförleri için yine buruk geçti. Ancak onların en büyük tesellisi, sevdiklerinin iyi olduğunu bilmek ve bir gün bayramları yine hep birlikte kutlayacaklarına dair umudu taşımaktı.