Kar geliyor: Montları hazırlayın, tarih belli oldu

- Meteoroloji uzmanları, kasım ayının son haftasında Türkiye'ye soğuk hava dalgası ve kar yağışının geleceğini açıkladı.
- Hava Forum, bu dönemin kış mevsiminin ilk belirtisi olabileceğini belirtti.
- Kutup koridorunun açılabileceğini vurgulayan uzmanlar, gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.
Meteoroloji uzmanlarından kış mevsimini özleyenlere müjdeli haber geldi.
Türkiye, önümüzdeki günlerde mevsimin ilk ciddi soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
Uzmanlar kar yağışının beklendiği tarihi de duyurdu.
KASIM AYININ SON HAFTASINA DİKKAT
Hava Forum, kasım ayının son haftasında sezonun ilk kış havasının gelebileceğini duyurdu.
Soğuk ve kar sevenleri heyecanlandıran HAva Forum, paylaşımında şu sözleri kullandı:
"Kutup koridoru seksiyonel kapı gibi açılıp kapanıyor. Kasım ayının son haftası sezonun ilk kış provası yapabiliriz. Soğuk, kar severler heyecanlı. Gelişmeleri takipteyiz..."