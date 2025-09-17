Kar geliyor! Rize, Trabzon, Giresun, Erzurum… Yarım metreyi bulacak

Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye başlıyor.

Meteoroloji uzmanları, perşembe günü için özellikle Karadeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Rize, Trabzon, Giresun ve Erzurum çevresinde etkili olacak.

YARIM METRE KAR UYARISI

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, perşembe günü serin hava dalgasının geleceğini duyurdu.

Bazı bölgelerde kar yağışının etkili olabileceğini belirten Hava Forum, illeri böyle sıraladı:

"Sezona çok hızlı giriyoruz, yarım metre kar yağabilir! Balkanlar'dan perşembe günü gelmesi beklenen serin hava Rize, Trabzon, Giresun ve Erzurum yaylalarında yoğun kara neden olacak. Perşembe gecesi ve cuma yaylalara çıkacak olanlar yolda kalabilir, dikkatli olun..."