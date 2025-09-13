Kar yağışı beklenen iller: Tarih verildi, hazır olun

Türkiye sonbahar mevsimine giriş yaptı ve sıcaklıklar hızla düşüyor.
Meteoroloji uzmanları, bazı bölgelerde kar yağışının beklendiğini duyurdu.
etkililer, vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı uyarırken, kar yağışı için tarih de açıklandı.
SON HAFTAYA DİKKAT!
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, eylülün son haftasında bazı bölgelerde kar yağışının beklendiğini duyurdu.
Paylaşımında, “Kışçılar yavaştan yerimizi alalım... Rize, Trabzon ve Erzurum yaylaları hazırlanın! Kar, kış geliyor. Eylül son hafta çok hızlı şekilde şakkkkk diye kışa geçeceğiz. Yaylalarda yoğun kar yağışı bekliyoruz…” ifadelerine yer verdi.