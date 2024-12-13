Karabük'te 13 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İHA

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin Önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 ZANLI YAKALANDI

Operasyonda, E.Ö, E.B.D, S.S.K, M.K ve F.Y gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 5 zanlı hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" kanunu çerçevesinde adli işlem yapıldı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.