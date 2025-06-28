Karabük'te alev alan otomobilin yardımına vatandaşlar yetişti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Şehit Atilla Bodur Caddesi'nde Emre B. idaresindeki 78 AY 582 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Araçtan inen sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale edilirken ihbar üzerine olay yerine polis ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.