Karabük'te bıçaklı kavga: 3 yaralı Karabük'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılara hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde'de, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralandılar

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bıçaklı kavgada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındılar: Durumları iyi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgada kullanıldığı düşünülen bıçak ve sopaya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)