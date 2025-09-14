Karabük’te çıkan yangın 3 saatte kontrol altında

Karabük'te Ovacık ilçesinde saat 16.15 sıralarında ilçeye bağlı Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi mevkisinde bulunan otluk alanda yangın çıktı.
YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler ormanlık alana sıçrarken, bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine 12 aranzöz, 2 su ikmal aracı ve 78 personel ile helikopter bölgeye sevk edildi.
Örtü yangını şeklinde devam eden alevlere müdahale edildi.
Yangın, havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar sonucu yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.