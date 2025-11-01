Karabük'te imece geleneği ile safran hasadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Anadoludakiler Projesi” kapsamında Safranbolu’daki Gayza köyünde safran hasadı etkinliği düzenlendi. Katılımcılar, Safranova sahasında safran toplama deneyimi yaşadı.

UYGULAMALI EĞİTİMLE SAFRANIN TÜM AŞAMALARI ANLATILDI

Etkinlikte, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ile Safranbolu Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül, katılımcılara safran dikiminden hasada, kurutulmasından saklanmasına kadar tüm süreci uygulamalı olarak gösterdi.

SAFRANLI ÜRÜNLER TANITILDI, ATÖLYELER DÜZENLENDİ

Safran çiçeklerinin toplanması ve içindeki liflerin ayıklanmasıyla devam eden etkinlikte, safranla hazırlanan ürünlerin tanıtımı yapıldı ve atölye çalışmaları düzenlendi. Katılımcılar, safranı toplamanın ve işlem süreçlerinin inceliklerini deneyimleme fırsatı buldu.

OYUNCU ERDEM ERGÜNEY: "SAFRAN ÇOK NAZİK BİR BİTKİ"

Etkinliğe katılan oyuncu Erdem Ergüney, Safranbolu’ya ilk kez geldiğini ve tarihi dokuyu çok beğendiğini söyledi. Safranla ilgili öğrendiklerini paylaşan Ergüney, “Bitkinin belirli zamanda dikilmesi ve hasadının yapılması gerekiyor. Bu kadar değerli bir ürün hakkında hiç bilgi sahibi olmadığımızı fark ettim” dedi.