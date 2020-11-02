Karabük'te karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı

Karantina süresinin bitmesine saatler kala belediye binasına gelen bir kişi HES kodu sayesinde yakalanarak, polis otosu ile karantina yurduna sevk edildi.

Karabük'te koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Mehmet G., normal şartlarda akşam saatlerinde dolacak olan karantinasını ihlal ederek, su faturasını ödemek için belediye binasına gitti.

YURDA GERİ GÖTÜRÜLDÜ

HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet G.'nin karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri, durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi.

Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs ambulansların yoğun olması sebebiyle polis otosu ile alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek yeniden karantinaya alındı.

Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı