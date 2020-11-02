Dolar
8.4368
1.0927%
Euro
9.8309
1.6533%
Altın
1890
0.5822%
Borsa
1140.16
2.4982%
G. Altın
512.24
1.577%
Bitcoin
112401.14
-1.3169%
EXEN Coin
11.33
1.88%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Karabük'te karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı

    Karantina süresinin bitmesine saatler kala belediye binasına gelen bir kişi HES kodu sayesinde yakalanarak, polis otosu ile karantina yurduna sevk edildi.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 14:06
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 14:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı

    Karabük'te koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Mehmet G., normal şartlarda akşam saatlerinde dolacak olan karantinasını ihlal ederek, su faturasını ödemek için belediye binasına gitti.

    YURDA GERİ GÖTÜRÜLDÜ

    HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet G.'nin karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri, durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi.

    Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs ambulansların yoğun olması sebebiyle polis otosu ile alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek yeniden karantinaya alındı.

    Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı

    Karabük te karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı #1

    Karabük te karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı #2

    Karabük te karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı #3

    Karabük te karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir