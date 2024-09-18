Karabük'te ortaokul öğrencisinden arkadaşına bıçaklı tehdit Karabük'te bir ortaokul öğrencisi, arkadaşlarına bıçakla saldırarak tehditlerde bulundu. O anlar bir velinin cep telefonuyla kaydedildi.

İHA

Akran zorbalığının son adresi Karabük.

Kayabaşı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi D.D, bu yıl başladığı okulda yanında getirdiği çakmakla başka öğrencilerin saçlarını yaktı.

VELİLER ENDİŞELİ

Diğer veliler ise öğrencinin yaptığı zorbalık nedeniyle okul müdürüne şikayette bulundu.

Çocuklarının zarar görmesinden korkan ve D.D'nin hareketlerini takip eden veliler, D.D'nin diğer çocuklara saldırdığını fark etti.

ARKADAŞINI BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

D.D, arkadaşından aldığı bıçakla diğer çocukları tehdit ederken, o anlar ise bir velinin cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde D.D'nin arkadaşından bıçağı aldığı, ardından bir çocuğun üzerine koştuğu ve tehdit ettiği anlar yer aldı.

Veliler, görüntülerle birlikte emniyete giderek D.D, hakkında şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)