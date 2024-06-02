Karabük’te otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

İHA
Bartın istikametinden Karabük istikametine giden A.Y. idaresindeki 67 UA 835 plakalı otomobil, Ahmetusta mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.
Yaralıların durumu iyi
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü A.Y. ve araçtaki A.A. yaralandı.
Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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