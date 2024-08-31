Karabük'te şiddetli sağanak! Yollar göle döndü Karabük’te etkili olan sağanak sonrası metrekareye 45 kilogram yağış düşerken yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’te 2 gündür etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti.

Kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerini su bastı.

Metrekareye 45 kilogram yağışın düştüğü kentteki 100. Yıl Mahallesi’nde de ektili olan sağanak sonrası iş yerlerini su bastı. Park halindeki çok sayıda araç suya gömüldü.

Vatandaşlar botlarla kurtarıldı

VATANDAŞLAR BOTLARLA KURTARILDI

Göle dönen alanlardaki iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve belediye ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.

Tıkanan rögarların açılmasıyla sular çekilirken, arıza yapan araçlar çekiciler tarafından kaldırıldığı alanda temizlik çalışmaları başlatıldı.

VALİ SON DURUMU AKTARDI

Vali Mustafa Yavuz beraberinde milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.

BAZI EVLERİ, İŞ YERLERİNİ VE DÜKKANLARI SU BASTI

Gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, “Bugün akşam saatlerinde yaklaşık olarak 18.30- 19.00 civarlarında hem Karabük merkezi hem de Safranbolu ilçemizde aşırı yağışlar sonrası trafikte bazı aksamalar yaşandı. Bununla birlikte yine bazı evlerimizin alt katlarını bazı dükkanlarımız ve iş yerlerimizin alt katlarında su baskını ihbarları geldi. Bazı noktalarda yağışla birlikte rüzgarın da şiddetli esmesi nedeniyle yollarımıza ve bazı alanlarımızda ağaç devrilmesi oldu” dedi.

"KARABÜK-KASTAMONU YOLUNDA TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDI"

Yağış uyarısının vatandaşlara yapıldığının altını çizen Vali Yavuz, "Bundan dolayıdır ki gerek Karabük Belediyemiz gerek AFAD’ımız gerek karayollarımız ve diğer tüm kurumlarımızla birlikte yağış başlar başlamaz müdahalemiz yaptık. Şu anda içinde bulunduğumuz Karabük Kastamonu yolu güzergahında yaklaşık bir 30-45 dakikalık su nedeniyle kısa bir trafik kesintisi yaşandı. Hem belediyemiz hem karayollarımız hem AFAD’ımız yolu şuanda trafiğe açtık” diye konuştu.

"YAKLAŞIK 45 İHBAR YAPILDI"

112 Acil Çağrı Merkezine yaklaşık 45 ihbar bırakıldığını ifade eden Yavuz, "Arkadaşlarımız bu ihbarları tek tek değerlendiriyorlar. Biz zaten yerine giderek müdahaleleri yapıyoruz. Şu anda açıkçası yavaş yavaş normale dönmeye başladık. Bununla birlikte trafiğimiz normale dönüyor. Diğer taraftan bu evlerimizin alt katlarında iş yerlerimizin alt katlarındaki dükkanlarımız ile ilgili arkadaşlarımız bir taraftan temizlik çalışmasını yapıyorlar diğer taraftan da oralardaki tespitlerini yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Yavuz, yaşanan su baskınları nedeniyle zarar gören ev ve işletmelerdeki tespitin AFAD ve Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü tarafından yapılacağını söyledi.

METREKAREYE 45 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yaklaşık yarım saatlik bir zaman diliminde metrekareye 45 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Yavuz, “Yukarı Kapullu tarafına 50’nin üzerinde yağış düştü. Tabii bu ani yağış ister istemez bu tür aksaklıklara sebebiyet veriyor ama hazırlıklı olduğumuz için belediyemiz, AFAD’ımız, karayollarımız ve tüm kurumlarımızla birlikte müdahale ederek normale dönüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yavuz, vatandaşların yapılan yağış uyarılarına karşı tedbirli olmalarını istediklerini aktardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)