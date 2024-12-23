Karabük'te zincirleme kaza: 5 yaralı

İHA
Karabük-Safranbolu karayolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında M.O.A., O.C.Ş., Y.K.Ö., D.D.Ö. (8) ve E.Ö. (9) yaralandı.
YARALI 5 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış