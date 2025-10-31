Karaman'da kaza sonrası araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

- Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
- Sürücü S.D., itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı araçtan kurtarıldı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman'da akşam saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Şehit İsa kiriş Caddesi üzerinde, A.B. (20) idaresindeki 42 AAD 791 plakalı BMW marka otomobil ile S.D. (26) yönetimindeki 70 ABD 261 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı.
ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ EKİPLER KURTARDI
Çarpışmanın etkisiyle 70 ABD 261 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. ile aynı araçta bulunan B.U. (27) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü S.D.’nin araçta sıkışması üzerine adrese itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.