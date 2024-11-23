Karaman'da otomobil ineğe çarptı: 5 yaralı

İHA

Karaman'da akşam saatlerinde Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde, Ertuğrul Ş. (21) yönetimindeki 70 FN 006 plakalı Peugeot marka otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı.

5 YARALIDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Çarpmanın etkisiyle savrulan inek telef olurken, kazada otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Emine Ş. (48), Cennet Hümeyra Ş. (11), Yiğit Ç. (15) ve Rabia Ç. (17), yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Rabia Ç’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.