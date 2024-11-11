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İHA

Karaman'da akşam saat 19.45 sıralarında Hisar Mahallesi Karaman-Mersin Çevre Yolu üzerinde, M.S. idaresindeki 70 DZ 004 plakalı otomobil, önünde seyretmekte olan M.A. yönetimindeki 42 TC 009 plakalı yolcu otobüsünü sollamaya çalışırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaçları devirdi.

ANNE, ÇOCUKLARI İÇİN ENDİŞELENDİ

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.K., E.K. (10) ve H.E.K. (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan M.S. ve H.K., itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken anne H.K’nın “Çocuklar nerede?" sorusu üzerine görevliler çocukların durumunun iyi olduğunu belirterek kadını sakinleştirdi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.