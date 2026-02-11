Karlıova 40 gündür beyaz esaret altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adını karlı ovalarından alan Bingöl'ün Karlıova ilçesine kış, bu yıl sert yüzünü gösterdi. Aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, ilçe merkezini ve kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde tek katlı evlerin neredeyse tamamen kara gömüldüğü görüldü.

Kar kalınlığının yer yer 2 ila 2,5 metreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar uzun süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle zorlu bir kış geçiriyor.

VATANDAŞLAR HER GÜN KÜREK BAŞINDA

Sabahın erken saatlerinde araçlarını ve evlerinin önünü temizlemek için kürek sallayan ilçe sakinleri, günlük yaşamlarını sürdürebilmek için yoğun çaba harcıyor. Yoğun yağış nedeniyle zaman zaman ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor.

Karlıova’da yaşayan Erkan Değirmenci, ilçede yaklaşık 40 gündür kar yağdığını belirterek şunları söyledi:

Yanılmıyorsam bu yıl son 10 yılın en yoğun karı yağdı. Kar kalınlığı 2-2,5 metreyi buldu. Dün akşam da yaklaşık 15 santimetre kar yağdı. Her gün kar temizliyoruz. Zor ama bereketli bir kar. Baharda doğaya ve bitki örtüsüne katkı sağlayacaktır.

ÇIĞ VE BUZLANMA UYARISI

Yetkililer, yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kırsal kesimde yaşayanların, zorunlu olmadıkça riskli bölgelere gitmemesi istendi.