İstanbul baraj doluluk oranları 11 Şubat 2026: İSKİ güncel veriler ve baraj baraj su seviyeleri

İstanbul’da etkili olan yağışların ardından gözler yeniden barajlardaki su seviyelerine çevrildi.

Uzun süredir yakından takip edilen barajlardaki doluluk oranları, son günlerdeki yağmurla birlikte yeniden gündeme geldi.

İSKİ 11 Şubat 2026 tarihli güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Peki, Ömerli, Terkos, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki son durum ne? İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

11 ŞUBAT İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 36,78 olarak ölçüldü. İstanbul'daki barajların son durumu ise şu şekilde:

Ömerli barajı: %51,83

Darlık barajı: %55,78

Elmalı barajı: %93,71

Terkos barajı: %23,12

Alibey barajı: %31,87

Büyükçekmece barajı: %26,21

Sazlıdere barajı: %23,03

Istrancalar: %70,6

Kazandere: %13,34

Pabuçdere: %12,26