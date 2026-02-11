Ağrı-Doğubayazıt yolunda kar esareti: Onlarca araç mahsur kaldı

- Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım felç oldu.
- Onlarca araç mahsur kaldı ve trafik durma noktasına geldi.
- Sürücüler, karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarını beklerken, seyahat uyarıları yapıldı.
Ağrı'da kent genelinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda hayatı olumsuz etkiledi. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle onlarca araç mahsur kalırken bazı tırların ve yolcu otobüslerinin yolda kalması, trafik akışını tamamen durma noktasına getirdi.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Yolun farklı noktalarında kayan ya da ilerleyemeyen ağır tonajlı araçlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, dondurucu soğukta karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını beklemek zorunda kaldı.
Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyarı yapıldı.