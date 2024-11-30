Kars'ta Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu

AA

Kars'ta bulunan Çıldır Gölü, donduğunda turizm için çekim merkezi haline geliyor.

Çıldır Gölü'nün yüzeyi, birkaç gündür buz tutmaya başlamıştı.

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

ŞİMDİLİK GÖL KENARINDA GEZİLEBİLİYOR

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu. Bazı ziyaretçiler gölün kenarında karlı arazide kızak keyfi yaşadı.

Atlı kızakçı Atakan Daşdemir, birkaç gündür gölün buz tutmaya başladığına şahit olduklarını dile getirdi.

"ZİYARETÇİLER GELMEYE BAŞLADI"

Ziyaretçilerin bölgeye gelmeye başladığını belirten Daşdemir, "Vatandaşlara önümüzdeki hafta inşallah gölün üzerinde hizmet vereceğiz." dedi.

"HERKESİN GELİP GÖRMESİ GEREKEN BİR GÜZELLİK"

Vatandaşlardan Nebi Can Çobanoğlu da Çıldır Gölü'nün bölge için bir değer olduğunu dile getirerek, "Göl donmaya başladı, herkesin gelip görmesi gereken bir güzellik." ifadelerini kullandı.