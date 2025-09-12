Kars’ta göl ve göletlere 500 bin yavru sazan bırakıldı

Türkiye'de balıkçılığa can verecek hamle...

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Elazığ Keban Su Ürünleri İşletmesi’nde üretilen 500 bin yavru sazan, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderildi.

KAYIKLARLA GÖLE BIRAKILDI

Balık taşıma kamyonuyla getirilen oksijen bastırılmış şeffaf poşetlere konulan balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın'ın gözetiminde, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Baraj Gölüne kayıklarla bırakıldı.

"BALIKÇILIĞIN DEVAMI İÇİN ÖNEMLİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl Kars'taki göl ve göletlerin canlı popülasyonunu korumak, olası avcılık baskısının etkilerini azaltmak amacıyla yavru sazan balığı bıraktıklarını belirten Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, "Bu senede yine Bakanlığımızın gönderdiği 500 bin sazan balığı yavrusunu sınır noktasında bulunan Arpaçay Baraj gölü ile diğer göl ve göletlere salmak suretiyle buradaki canlılığı, balık popülasyonunu korumaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz saha amatör balıkçılığa açık bir alan.

Avcılık yapanlara şunu söylemek istiyorum; Bıraktığımız balıkların büyümesine izin verin. Avcılık kurallarına uyun. Buradaki popülasyonun devam etmesi ve gelecekte de burada balık varlığımızın ve balıkçılığın devamı için bu önemli." diye konuştu.